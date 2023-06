Lisz Hirn beim Frauen-​Sommerempfang in Schwäbisch Gmünd

Was prägt unser Bild von Helden und was ist unsere wirkliche Superkraft? Im Rahmen des Gmünder Sommer teilte Publizistin und Philosophin Lisz Hirn ihre verrückten und tiefgründigen Gedanken zu unserem Sein.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Antworten auf diese Fragen konnte man beim Frauen-​Sommer-​Empfang am Mittwoch Abend bekommen. Schaute man in die Menge, hatte es vorwiegend Frauen am lauen Sommerabend in den Remspark gelockt.



Bevor das Buch aufgeklappt wurde, sprach die Autorin über den Ursprung, der auf einer „langen Faszination für Helden“ beruht.







Wie sie dazu kam, aus der Faszination ein Buch zu machen und welche Gedanken zu Superhelden sie teilte, erfahren Sie in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.





„Wer braucht Superhelden. Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten.“ Schon der Titel des Buches von Lisz Hirn erweckt Neugier und Hoffnung auf Antworten. Denn wer möchte nicht wissen, wie man die Welt retten kann?

