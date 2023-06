Normannia Gmünd: Zur Pause mit 3:0 in Führung

Für den Vizemeister der Fußball-​Verbandsliga Württemberg, den 1. FC Normannia Gmünd, steht der zweite Teil der Relegation zur Oberliga Baden-​Württemberg beim SC Lahr an. Angepfiffen wird das Relegationsrückspiel am Sonntag um 15 Uhr.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Es war schon so etwas wie ein Fußball-​Fest, das rund 1400 Zuschauer am vergangenen Samstag im WWG-​Sportpark beim 1. FC Normannia Gmünd erleben durften. Im Hinspiel der Relegation zur Oberliga Baden-​Württemberg hat der FCN den SC Lahr mit 3:0 in die Schranken gewiesen und damit das Tor zur Oberliga weit aufgestoßen.



Auf diesen Vorteil aber gibt aktuell niemand etwas bei der Normannia, mit ganzer Konzentration und dem Wissen, dass das Spiel beim Stand von 0:0 starten wird. Das hatte FCN-​Trainer Zlatko Blaskic bereits nach dem Hinspielerfolg entsprechend kommuniziert.





Den ausführlichen FCN-​Vorbericht zu diesem entscheidenden Duell um den Oberliga-​Aufstieg lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 23. Juni.



















