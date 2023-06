Stadt Lorch will Ratten mit Spezialködern überwachen

Mit der Privatsphäre von Ratten soll in Lorch bald Schluss sein. Dank neuer Vorgaben möchte man die Bekämpfungsmaßnahmen der kleinen Nager mittels Monitoring unterstützen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wird darüber gesprochen.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Benjamin Richter

„Wir haben keinen imensen Befall“, beschreibt Bürgermeisterin Marita Funk die Lage in Lorch. Dennoch sei eine Rattenplage da, „gegen die man präventiv unterwegs sein will“. Besonders die Wanderratte niste sich in Deutschland immer mehr ein. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag möchte man über die Anpassung der Maßnahmen an die neuen Vorschriften sprechen.Laut dem Infektionsschutzgesetz seien Ratten melde– und bekämpfungspflichtig. Die Lorcher Stadtverwaltung gibt an, dass jeder Bürger bei einem Befall auf seinem Grundstück selbst für die Bekämpfung verantwortlich sei. Im öffentlichen Bereichen ist die Stadt Lorch zuständig.Die neue Vorgaben sehen vor, dass befallsunabhängig keine Giftköder mehr ausgelegt werden dürfen, sondern der Rattenbefall vorher nachgewiesen und gründlich dokumentiert werden muss.

