Talk mit Karl Geiger: Weltklasse-​Skispringer und Bachelor-​Ingenieur

Foto: fabro

Skisprungweltmeister Karl Geiger war am Mittwochabend zu Gast beim Talk „Zur Sache!“ in der Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd. Mit Sportmoderator Norbert König sprach er über sportliche Höhen und Tiefen, eine Bachelorarbeit aus dem Eisstadion und das „fliegende Doppelzimmer“ mit Markus Eisenbichler.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Benjamin Richter

53 Sekunden Lesedauer



Der wuchtige Monitor über den beiden für Stargast und Moderator vorgesehenen Sesseln blieb da nicht ungenutzt. Den Veranstaltern kann es nicht leicht gefallen sein, aus dem Füllhorn von Karl Geigers sportlichen Erfolgen jene Handvoll Videoschnipsel aus Fernsehübertragungen auszuwählen, die an diesem Abend gezeigt wurde.

Womit das Publikum aber wohl nicht gerechnet hatte, war, dass es im ersten Clip Norbert König war, der beim Sprung von einer 20-​Meter-​Schanze am Rande der Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf zu sehen war. „Ich habe seit 1996 unglaublich viel erzählt über das Skispringen – aber meine eigenen praktischen Erfahrungen waren kurz und schmerzhaft“, kommentierte der aus dem ZDF bekannte Sportreporter seine unsanfte Landung inklusive zum Glück folgenlosem Sturz.

Zehn Meter, habe man ihm anschließend bescheinigt, sei er damals gesprungen – „Fake News!“, zeigte sich König überzeugt.





Wie Karl Geiger als Ehemann und Familienvater mit dem Risiko beim Skispringen umgeht und welche Maschinen er für seine Bachelorarbeit energetisch optimierte, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



445 Aufrufe

212 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen