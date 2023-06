TSB Gmünd: Klemm komplettiert Torwarttrio

Foto: Schoch

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd holt mit Tobias Klemm (auf dem Bild links) einen viertligaerfahrenen Schlussmann aus der Region an Bord. Der 27-​Jährige kommt vom HC Oppenweiler/​Backnang zum TSB.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Alex Vogt

Nach der Saison ist vor der Saison – für Tobias Klemm gilt das im doppelten Sinne. Die Hallensaison ist erst wenige Wochen vorbei, da geht es für den Tormann bereits mit den „Otternasen“ in den Sand. Der amtierende deutsche Beachhandball-​Meister startete bei der Serie der German Beach Open jüngst seine Mission Titelverteidigung, an diesem Wochenende steht das traditionsreiche Heimturnier in Bartenbach an.

Für den sicheren Rückhalt bei den Ottern sorgen stets Klemm und Daniel Mühleisen (auf dem Bild rechts). Künftig werden die beiden langjährigen Weggefährten auch beim TSB Gmünd ein Gespann bilden. Wie schon zwischen 2015 und 2019 bei der SV Remshalden. Für den Neu-​Gmünder ist das ein Hauptgrund für den Wechsel: „Mit Dani und auch Nicola Rascher habe ich schon so oft zusammengespielt. Wir kennen und schätzen uns sehr.“





