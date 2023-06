Wetterdienst: Hagel, Sturm, Gewitter im Ostalbkreis möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt erneut vor schweren Gewittern im Ostalbkreis. Diese könnten ab Donnerstagnachmittag über den Ostalbkreis ziehen.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Thorsten Vaas

„Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen“, heißt es in der DWD-​Warnung. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.







Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter Amtliche Warnungen

Die Warnung für den Ostalbkreis gilt von Donnerstag, 16 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 4 Uhr. Laut DWD können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter je Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturm– bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/​hund Hagel um 5 cm auftreten. Ganz vereinzelt seien auch Großhagel mit Korngrößen um 7 cm und Orkanböen bis 140 km/​h nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nehme die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.

