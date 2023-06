Wie geht es weiter mit der Gmünder Wohnraumoffensive?

Foto: hs

Die „Gmünder Wohnraumoffensive – Raumteiler“ hat als eines von fünf Projekten beim bundesweiten Wettbewerb „Soziale Stadt 2023“ gewonnen. Über die Weiterführung des Projekts wurde am Mittwoch im Bauausschuss der Stadt beraten.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Sarah Fleischer

52 Sekunden Lesedauer



Egal ob Menschen in finanziellen Notsituationen oder Geflüchtete, etwa aus der Ukraine — die Gmünder Wohnraumoffensive soll helfen, Wohnraum an bedürftige Menschen zu vermitteln. Und zwar so, dass es sowohl für Mieter– als auch Vermieterseite möglichst unkompliziert und reibungslos verläuft. Der Gemeinderat hatte die Wohnraumoffensive am 20. Dezember 2017 beschlossen und dafür bis 2020 jährlich 100 000 Euro zur Verfügung gestellt. Nun, gute fünf Jahre später, hat die Stadt Gmünd für dieses Projekt einen Preis gewonnen: „Soziale Stadt 2023“. Die Preisverleihung fand im Juni in Berlin statt.

„Es ist eine große Ehre für die Stadt Gmünd, diese Auszeichnung bekommen zu haben“, freut sich Hans-​Peter Reuter, Leiter des Amtes für Familie und Soziales. Er bezeichnet das Projekt als „Erfolgsmodell“: „Es kamen mehr Meldungen, als ich gedacht hätte. Besonders 2022, mit den ukrainischen Geflüchteten, war die Hilfsbereitschaft riesig.“



Ob die Wohnraumoffensive nun ein zweites Mal weitergeführt wird — darum ging es am Mittwochabend im Ausschuss der Stadt Gmünd.







Die Entscheidung sowie mehr zur Wohnraumoffensive lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

