Drei Millionen Euro für Gmünder Sportplätze

Nach den Sporthallen sind jetzt die Sportplätze dran: Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat alle Sportplätze unter die Lupe genommen und will diese nun anhand einer Prioritätenliste sanieren und das Flutlicht auf LED umrüsten.

Freitag, 23. Juni 2023

Jürgen Widmer

Das Garten– und Friedhofsamt hat sowohl die städtischen als auch die nichtstädtischen Freisportanlagen genau unter die Lupe genommen und analysiert, welche Arbeiten daran nötig sind. Dies umfasst nicht nur die Spielfelder sondern auch die Laufbahnen und Sprunganlagen, sowie die Ränge. Diese haben sie dann nach Dringlichkeit in vier Stufen einsortiert: sofort, kurzfristig, mittelfristig und langfristig.





Was im Einzelnen passieren soll, welche Unterstützung Vereine bekommen, die ihr Flutlicht auf LED umstellen, lesen sie am Freitag in der Remszeitung.



„Wir gehen das analog zum Hallenkonzept an“, erklärte Sibylle Klaus vom Garten– und Friedhofsamt der Stadt den Mitgliedern des Klima-​, Umwelt-​, Energie– und Bauausschusses. Diese hatten da bereits einen fast vierstündigen Sitzungsmarathon hinter sich. Doch Klaus hatte durchaus gute Nachrichten für die Sporttreibenden in der Stadt: Ungefähr drei Millionen Euro sollen nach Vorstellungen der Verwaltung in den kommenden Jahren bis 2029 in die Sportplätze im Stadtgebiet fließen.

