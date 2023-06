Footvolley-​Cup im Herzen von Schwäbisch Gmünd

Foto: Zimmermann

Am Samstag und Sonntag wird Schwäbisch Gmünd zum Schauplatz eines hochkarätigen Sportevents. Am 24. und 25. Juni findet in der Stauferstadt ein internationales Footvolley-​Turnier statt. Die Veranstaltung verspricht packende Wettkämpfe, wenn sich verschiedene Mannschaften aus unterschiedlichen Ländern auf zwei Spielfeldern gegenüberstehen.

Freitag, 23. Juni 2023

Franz Graser

Footvolley, eine Mischung aus Fußball und Volleyball, erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Die faszinierende Sportart, bei der Spieler den Ball ohne Verwendung der Hände über ein Volleyballnetz spielen, vereint Technik, Koordination und spektakuläre Sprünge. Bei dem bevorstehenden Event in Schwäbisch Gmünd werden talentierte Athleten ihr Können unter Beweis stellen und um den Titel des Footvolley-​Champions kämpfen.





Mannschaften aus 13 Nationen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Jede dieser Mannschaften besteht aus erfahrenen Footvolley-​Spielern, die ihre Heimatländer auf nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich vertreten haben.





Die Zuschauer können sich auf zwei Spielfelder auf dem Marktplatz und dem Johannisplatz freuen, auf denen die Teams in atemberaubenden Matches gegeneinander antreten werden. Die Akteure werden mit präzisen Pässen und harten Schüssen das Publikum begeistern. Die Spielzüge versprechen ein wahres Feuerwerk an sportlicher Leistung und spektakulären Aktionen.





Weitere Informationen und einen übersichtlichen Spielplan finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



