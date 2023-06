Gmünd: OB Arnold eröffnet Schwimm-​Showdown im Bud-​Bad

Das Bud-​Spencer-​Bad Schwäbisch Gmünd richtet bis Sonntag die ersten Deutschen Hochschulmeisterschaften im Schwimmen nach der Corona-​Pause aus. Sie sind am Freitagnachmittag gestartet. Für die mehr als 400 Teilnehmer, die neben Deutschland noch in vier weiteren Ländern studieren, geht es auch darum, sich für die World University Games im Juli und August in China zu qualifizieren.

Junge Menschen sind im Gmünder Bud-​Spencer-​Bad zwar kein ungewöhnlicher Anblick. Am Freitagnachmittag tummelten sich rund um das Sportbecken dennoch auffallend viele Frauen und Männer im Studentenalter.

Bei wem der Groschen da noch nicht gefallen war, den brachten spätestens die bunten Hochschul-​T-​Shirts, Grußrufe wie „Hey Karlsruhe“ und „Hey Darmstadt“, auch aus dem Megafon, und spontane Jubelgesänge über die vermeintliche Schönheit Hannovers zu der Erkenntnis: Heuer richtet Gmünd die Deutschen Hochschulmeisterschaften im Schwimmen aus.

Nach dem ersten Probeschwimmen hieß Oberbürgermeister Richard Arnold die mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von rund 50 Universitäten und Hochschulen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden und den USA in der Einhornstadt willkommen.

„Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband mit Sportdirektor Thorsten Hübsch und dem Gmünder Hans-​Peter Gratz, früher ja selbst Bundesligaschwimmer, hat es zusammen mit Dorothee Brandt, der Pädagogischen Hochschule Gmünd und dem Schwimmverein geschafft, die Meisterschaften in unser Bud-​Spencer-​Bad zu bringen“, freute er sich.





Wie Schwäbisch Gmünd für so manche Schwimmerin und manchen Schwimmer zum Sprungbrett nach Chengdu, China, werden könnte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

