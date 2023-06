Meteorologe: „Das Wetter wird chaotischer“

Symbolbild: Bing Image Creator

In vielen Regionen herrscht eine hohe Unwettergefahr. Der Klimaforscher Andreas Fink erklärt, was das mit den hohen Temperaturen im Meer und mit dem Klimawandel zu tun hat.

Freitag, 23. Juni 2023

Benjamin Richter

48 Sekunden Lesedauer



Durch steigende Temperaturen gibt es mehr Energie in der Erdatmosphäre. Damit steigt das Risiko von Extremwettereignissen, sagt Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie.





Sie treten auf jeden Fall öfter auf als in zurückliegenden Jahrzehnten, aber in Zahlen lässt sich das nicht ausdrücken. Unabhängig vom Klimawandel braucht es für solche Extreme immer einen Auslöser wie das aktuelle Tiefdruckgebiet, das vor Europa liegt.

Durch so einen Auslöser – auch Trigger genannt – kann sich die in der Atmosphäre vorhandene Energie schlagartig in Form heftiger Unwetter entladen. Wann und wo das passiert, lässt sich aber nicht so leicht sagen. Das Wetter ist ein chaotischer Prozess.





Ob die Pufferkapazität der Ozeane bald erschöpft sein könnte und wie hoch das Risiko für extreme Wetterereignisse in Baden-​Württemberg im Vergleich der Bundesländer ist, erfahren Sie am Freitag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



383 Aufrufe

195 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen