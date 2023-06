Schüler vom HBG beim WRO-​Deutschlandfinale

Am 16. und 17. Juni fand das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad (WRO) in Freiburg im Breisgau statt. Ein Team des Hans-​Baldung-​Gymnasiums schaffte es dabei auf die vorderen zehn Plätze.

Freitag, 23. Juni 2023

Sarah Fleischer

Das Deutschlandfinale des Programmierwettbewerbs „World Robot Olympiad“ fand in diesem Jahr in Freiburg statt und so reiste eine Gruppe Schülerinnen und Schüler in die Stadt im Schwarzwald. Das Team des Hans-​Baldung-​Gymnasiums, die „HaBeGonier“ sind zwei von insgesamt 26 Teams, die sich für die Kategorie RoboMission Elementary qualifiziert hatten.





Welche Aufgaben zu meistern waren und wie genau die Teams abschnitten, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



