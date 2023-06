Schwimmen: Deutsche Hochschulmeisterschaft in Schwäbisch Gmünd mit Henning Mühlleitner

Foto: picture alliance/​PRO SHOTS|Thomas Bakker

Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Schwimmen im Bud-​Spencer-​Bad in Schwäbisch Gmünd gehen an diesem Wochenende Studierende aus über 50 Hochschulen und Universitäten aus Deutschland, Österreich, Schweden und den USA an den Start.

Freitag, 23. Juni 2023

Alex Vogt

Rund 1300 Einzel– und über 100 Staffelmeldungen haben Studierende aus über 50 Hochschulen und Universitäten aus Deutschland, Österreich, Schweden und den USA abgegeben.



Mit dabei ist der aus Schwäbisch Gmünd stammende Henning Mühlleitner. Der Vierte der Olympischen Sommerspiele von Tokio 2021 startet über seine Spezialdisziplin 400 Meter Freistil an diesem Samstag gegen 13.15 Uhr – und ist dabei natürlich der haushohe Favorit.





Welche weiteren deutschen Topathleten bei diesen Deutschen Hochschulmeisterschaften an den Start gehen werden, lesen Sie im SVG-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 23. Juni.









Nach einer dreijährigen Pause finden ab diesem Freitag bis Sonntag wieder Deutsche Hochschulmeisterschaften im Schwimmen statt – und das auch noch erstmals in Schwäbisch Gmünd.

