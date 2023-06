„Unser Dorf hat Zukunft“: Bewertungskommission besucht Lautern

Lautern steht im Bundesfinale von „Unser Dorf hat Zukunft“. Am Freitagnachmittag bereiste eine Bewertungskommission den Ort, um sich ein Bild von den Entwicklungen und Ideen zu machen – und traf auf einen Ort, dessen Bewohner reich an Ideen und Engagement sind.

Freitag, 23. Juni 2023

Sarah Fleischer

Gut zweieinhalb Stunden dauerte der Rundgang der Bewertungskommission durch Lautern – denn obwohl der Ortsteil von Heubach nur knapp 2000 Seelen zählt, gibt es dort allerlei zu berichten und zu besichtigen.

Das taten die Damen und Herren von der Bewertungskommission „Unser Dorf hat Zukunft“ unter fachkundiger Führung vom ehemaligen Ortsvorsteher Bernhard Deininger. „33 Jahre lang war ich Ortsvorsteher, 43 Jahre im Ortschaftsrat. Ich bin wirklich stolz auf die Entwicklung, die unser Dorf gemacht hat. Wir sind da auf dem richtigen Weg und werden weiter dranbleiben“, sagt der gebürtige Lauterner. („Unser Dorf hat Zukunft“: Heubach-​Lautern zum Landessieger gekrönt)



Vom Bezirksamt über die Dorfschmiede bis hin zur schönen Natur bekam die Bewertungskommission am Freitagnachmittag alles gezeigt. Sie sollen ein umfassendes Bild davon bekommen, welche Vereine, Initiativen, Projekte und welche Infrastruktur es gibt, wie der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft ist – kurz, was Lauterns Bewohner getan haben und tun werden, um ihr Dorf lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten.





Was die Lauterner alles dafür tun und was sie selbst über ihr Dorf sagen, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.



