Beilage „Wochenende“: Sommer, Sonne und Rosenduft

Foto: Mario Klaiber

Sommerzeit ist Rosenzeit. In zahlreichen Gärten hält die Königin der Blumen zur Zeit Hof. In vielen Farbvarianten und schwellenden Formen ist sie zu bewundern. Ihr Anblick erfreut gerade an heißen Tagen und sorgt für Entspannung. Angenehme Entspannung bietet auch die Lektüre der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 24. Juni 2023

Franz Graser

Unser Ortsporträt führt uns diesmal ins Herz der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd, nämlich auf den Münsterplatz. Gerade in der Hitze der Sommertage kann es manchmal ganz angenehm sein, im Heilig-​Kreuz-​Münster für ein paar Minuten kühle Luft zu atmen und auch eine kurze Einkehr zu halten. Dort gibt es auch einiges zu entdecken. Sie können zum Beispiel Bekanntschaft mit der „Lauscherin“ schließen. Wer das ist? Unser Schauort verrät es.





Umtriebiger geht es beim Jugendforum der Gmünder Adalbert-​Stifter-​Realschule zu. Skaten, Lokalpolitik und Imkerei sind nur drei der Dinge, für die sich die jungen Leute interessieren. Sie haben zum Beispiel auch Sachspenden in das türkische Erdbebengebiet geschickt oder einen Kuchenverkauf zugunsten benachteiligter Kinder organisiert. Die Jugendlichen sind voll engagiert und haben auch noch viel Freude dabei.





Darüber hinaus finden Sie in der Wochenendbeilage faszinierende Fotos unserer Leserinnen und Leser, Neuigkeiten aus dem Vereinsleben und aus dem kirchlichen Bereich, Interessantes und Wissenswertes und selbstverständlich viel Rätselspaß.





