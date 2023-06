Footvolley Major in Gmünd: Alle deutschen Teams überstehen ersten Tag

Beim europäischen Footvolley-​Cup mit zwei Sandspielfeldern auf dem Johannisplatz und Marktplatz in Schwäbisch Gmünd standen am Samstag die Gruppenphase und die ersten K.o.-Spiele auf dem Programm. Sowohl die deutsche Damen– als auch die zweite Herrenmannschaft waren am Abend noch einmal gefordert — lösten ihre Aufgaben gegen Schweden respektive Portugal jedoch souverän.

Im Eröffnungsspiel der neunten Gmünder Ausgabe der European Footvolley League standen sich am Samstagvormittag Belgien und Deutschland II gegenüber. Die als Außenseiter geltenden Bjorn Van Gestel und Daniel Rodrigo de Oliveira aus Antwerpen hielten gegen Michael „Mitch“ Weber und Jakob Domke aus Frankenthal bis etwa zur Hälfte des Gruppenspiels gut mit.

Das 10:10 sollte jedoch der letzte Ausgleich der Belgier sein, bevor Deutschland II bis auf 17:10 davonzog. In dem als Ein-​Satz-​Spiel bis 18 Punkte ausgetragenen Format bedeutete das die Vorentscheidung. Belgien konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben, bevor Domke per „Shark Attack“ den 18:14-Endstand herstellte.

Das deutschen Damen-​Duo mit Nicole Kraus (Bild links) und Lea Storzum, ebenfalls aus Frankenthal, fand nicht ganz so gut ins Turnier und musste sich in seinen beiden Gruppenspielen Spanien (7:18) und Österreich (14:18) geschlagen geben. Als Gruppenletzter blieb dem Team das K.o.-Spiel gegen Schweden, den Zweiten der Gruppe B, als letzter Schlüssel zum ersehnten Halbfinale am Sonntagmittag.

Dementsprechend warfen die beiden alles in die Waagschale und stellten auf Anhieb durch platzierte Bälle und schwedische Fehler eine frühe 5:0-Führung her. Diese kann jedoch gerade im Footvolley trügerisch sein. Und tatsächlich kamen die Schwedinnen Elin Astrid Gustafsson und Julia Jonasson wieder bis auf 4:5 heran. Ein weiterer Lauf brachte die Deutschen dann bis auf 12:4 nach vorne, und dieses Polster ließen sie sich nicht mehr nehmen: Der erste von zwei Sätzen ging mit 18:10 an Kraus und Storzum.





Was im zweiten Satz passiert ist, wie die übrigen Mannschaften gespielt haben und wer sich ab Sonntagabend Sieger des Footvolley-​Cups 2023 in Gmünd nennen darf, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online i m iKiosk.

