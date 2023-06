Gmünd: Was macht das Jugendforum an der ASR?

Foto: bri

Zwischen Skaten, Lokalpolitik und Imkerei erschöpft sich das Interesse der rund 25 Mitglieder des Jugendforums an der Adalbert-​Stifter-​Realschule in Schwäbisch Gmünd noch lange nicht. In diesem Schuljahr haben sie unter anderem auch Sachspenden in das türkische Erdbebengebiet geschickt, für benachteiligte Kinder Kuchen an ihre Mitschüler verkauft, eine Disco auf die Beine gestellt und sich mit den Plänen für den TSB-​Sportpark im Laichle auseinandergesetzt. Eine Reportage.

Samstag, 24. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 26 Sekunden Lesedauer



Wer sind diese engagierten Jugendlichen, die derzeit vor allem die neunten und zehnten Klassen der Realschule besuchen, und was treibt sie an, sich in ihrer Freizeit im Jugendforum einzubringen? Bei Nuri Doganay Bozboga habe ein ganz bestimmtes Thema den Ausschlag für die Entscheidung gegeben, berichtet der Sprecher des Forums, der auch zu dessen Gründungsmitgliedern zählt.

„Die Sanierung der Skateanlage am Strümpfelbach ist etwas, das besonders die Jungen betrifft“, erklärt er. „Trotzdem war am Anfang die Beteiligung der Jugendlichen an den Planungen sehr gering.“ „Quasi null“, bestätigt Denny Svalina, als weiterer Sprecher der zweite Kopf des Jugendforums.

Daran habe man in den zurückliegenden Monaten zum Glück gemeinsam mit dem Gmünder Jugendgemeinderat, in dem Bozboga und Svalina ebenfalls vertreten sind, einiges ändern können, sodass die Anregungen und Vorschläge der künftigen Nutzer doch noch in das Sanierungskonzept einflossen.

Für Thomas Martin wiederum war es schlicht der Wunsch, sich für eine soziale Sache einzubringen und zu engagieren, der ihn dazu bewegte, Kontakt zum Jugendforum ASR GD aufzunehmen und Mitglied zu werden. Heute ist der 16-​Jährige in der Gemeinschaft Beauftragter für Mobbing und Cyber-​Mobbing.

Überhaupt, so Svalina, seien die Aufgaben und Zuständigkeiten im Forum ganz ähnlich verteilt wie im Bundeskabinett: Nur, dass Ole Nothdurft da eben nicht Minister, sondern Beauftragter für Sport und Digitalisierung ist. In dieser Funktion gestaltete er einen Vortrag über die Pläne für einen Sportpark des TSB Gmünd im Laichle, um seine Mitschüler auf den aktuellen Stand zu bringen.





Welche weiteren Schülerinnen und Schüler beim Jugendforum in die Rolle der Beauftragten schlüpfen und welche Aktionen und Projekte sie in diesem Schuljahr umgesetzt haben, lesen Sie am Samstag in der Reportage aus der Beilage „Wochenende“. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung ist auch online erhältlich, im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



262 Aufrufe

347 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen