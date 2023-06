Kasim Gashi: WM-​Titelkampf ist geplatzt

Kasim Gashi (links) wird bei seiner Boxveranstaltung an diesem Samstag im Kultur– und Sportzentrum in Alfdorf zwar boxen, doch nicht wie vorgesehen gegen Fouad El Massoudi aus Frankreich um den vakanten Weltmeisterschaftstitel der World Boxing Federation und Global Boxing Union im Mittelgewicht bis 72,5 Kilogramm.

Samstag, 24. Juni 2023

Alex Vogt

„Mein Gegner hat kurzfristig abgesagt. Ich bin am Boden zerstört und habe eine schlaflose Nacht hinter mir“, sagte Gashi im Rahmen des offiziellen Wiegens auf der Terrasse des Hotels am Remspark am Freitag dementsprechend enttäuscht und niedergeschlagen. Bei der Anreise von El Massoudi habe es auf dem Flughafen in Lyon Probleme mit dessen Übergepäck gegeben. Der aus Marokko stammende Boxer hat sich deshalb laut Gashi kurzerhand entschlossen, die Reise nach Deutschland nicht anzutreten.



In den Ring steigen möchte Kasim Gashi an diesem Samstag gegen 22.15 Uhr aber trotzdem, mit Gabor Detre aus Ungarn springt für den Zehn-​Runden-​Kampf ein anderer Gegner ein. Dabei handelt es sich aber um kein Duell um die Weltmeisterschaft. Einen von zwei WM-​Titelkämpfen der Frauen bestreitet in Alfdorf Ikram Kervat (Mitte). Mit dabei beim offiziellen Wiegen war auch Roy Jones junior (rechts), den Gashi als Stargast für seine Veranstaltung in Alfdorf, die um 17 Uhr beginnt, verpflichtet hat.



