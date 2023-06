Limpurger „Top-​Models“ auf dem Laufsteg: Rinderzuchtschau in Schechingen

Archiv-​Foto: Otto Kurz

Limpurger oder Leintäler? Beides ist richtig! Diese fast ausgestorbene Rinderrasse steht inzwischen wieder hoch im Kurs. Bei einer Zuchtschau am Samstag, 24. Juni, in Schechingen geht es nicht nur um die Vergabe von Preisen für die Halter. Auch Publikum ist willkommen, um diese Tiere mit ihrem gelblichen Fell zu bewundern.

Samstag, 24. Juni 2023

Gerold Bauer

Dass diese Zuchtschau – verbunden mit der Vergabe staatlicher Preise – in Schechingen stattfindet, ist kein Zufall. Denn diese Gemeinde liegt ja quasi mitten im Stammland jener Rasse, die als älteste württembergische Rinderrasse gilt.





Es hat schon etwas von Heidi Klums „Model-​Show“. Denn da wird im Vorfeld von stolzen Züchterinnen oder Züchtern zur Bürste gegriffen, um das Fell perfekt zu striegeln. Und die Hörner sowie Hufe werden poliert, bevor die kraftstrotzenden Schönheiten auf dem Schechinger Marktplatz den „Laufsteg“ betreten.

