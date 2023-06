Normannia Gmünd: Vorne hui und hinten hui

Archivfoto: Zimmermann

In der Offensive stets gefährlich und auch hinten hat man eine stabile Defensive rund um Torhüter Yannick Ellermann. Das sind nur zwei Komponenten, die den Fußballern des 1. FC Normannia Gmünd zum Erfolg und zur Teilnahme an der Relegation verholfen haben.

Samstag, 24. Juni 2023

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



An diesem Sonntag (15 Uhr) geht es für den Verbandsliga-​Vizemeister 1. FC Normannia Gmünd auswärts zum SC Lahr. Mit einem 3:0-Erfolg aus dem Hinspiel geht die Normannia in diesen zweiten Teil der Relegation zur Oberliga. Die Tür ist geöffnet, die Mannschaft von Zlatko Blaskic möchte nun auch über die Schwelle treten, so das Bild für dieses besondere Duell. In dieser Woche hat Blaskic noch einmal den Fokus geschärft bei seinen Spielern.







Was Normannia-​Torjäger Alexander Aschauer mit Blick auf das Relegationsrückspiel an diesem Sonntag sagt, lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 24. Juni.



