Marginalie: Die Küchenschlacht oder das Vermächtnis des Schnellkochtopfs

Foto: Andrea Kusajda/pixelio.de

Kochsendungen sind heutzutage im Fernsehen allgegenwärtig. Manchmal sind sie sogar spannender oder interessanter als der „Tatort“. Die Sendungen scheinen aber in erster Linie dem Product Placement hochmoderner Küchengeräte zu dienen. Unser Autor Hans Riedl erinnert sich an seine Gmünder Oma und ihren Schnellkochtopf.

Sonntag, 25. Juni 2023

Franz Graser

2 Minuten 25 Sekunden Lesedauer



Wenn im Fernsehen eine Kochsendung läuft, dann gibt es im Hause Riedl kein Kontrastprogramm. Dann wird in „Kitchen Impossible“ mit den Promi-​Küchenchefs gezittert, die auf der ganzen Welt ihr Können zur Schau stellen, indem sie etwa einen Surströmming-​Hering über einem Holzfeuer räuchern oder einen Seeigel in Essig einlegen. Oder bei „The Taste“ wird ein Super-​Luxusgericht kredenzt, konzentriert auf ein einziges Löffelchen. Derartige Koch-​Wettbewerbe sind spannender als jeder Tatort. Manchmal gelingt in der Kombination aus Kulinarik und TV sogar ein Fernsehjuwel wie die Bemühungen von Tim Mälzer, die Crew einer Fregatte der Bundesmarine mit einer in bewegter See gekochten Erbsensuppe zu verköstigen.









Mehr Kochen war nie im Fernsehen. Und da bleibt manchmal schon die Frage, was die Oma aus der Gmünder Schwabenstraße dazu sagen würde, wenn sie noch lebte. Nicht nur zu den Fernseh-​Küchenschlachten selbst, sondern auch zu den Gerätschaften, ohne die manche Spitzenkräfte der Kulinarik mitunter nicht mehr auszukommen scheinen. Das modernste Teil, das Oma in ihrem Küchenschrank hatte, war ein sogenannter Schnellkochtopf, den man ihr mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt hatte – mit dem Argument, damit könne sie schneller, gesünder und energiesparender (!) kochen.







Das Teil war ein brutal schweres Monstrum, das ihr wohl nie so richtig geheuer gewesen war. Jedenfalls benutzte sie ihn fast nie. Bei der Haushaltsauflösung nach ihrem Tod zeigte sich, dass der Topf noch wie neu war. In ihren letzten Jahren verließ sie sich eher auf die Fertiggerichte, die sie per „Essen auf Rädern“ bekam, weil sie die einfach im Wasserbad erwärmen musste. Alternativ hätte sie dafür laut Verpackung eine Mikrowelle verwenden können. Aber die gab es zu dieser Zeit eigentlich nur in amerikanischen Fernsehserien, und so richtig wusste damals keiner, was man davon halten sollte.





Aber auch wenn Oma den Schnellkochtopf verschmähte: Im Hause Riedl wurde der Topf oft und gerne benutzt, vor allem an Wochentagen, wenn nach der Schule schnell etwas auf dem Tisch stehen musste. Futtern wie bei Muttern bedeutete im Rückblick oft Essen aus dem liebevoll „Sico“ genannten Utensil.





Gekocht wurde meist deftig: Was aus dem Topf kam, musste satt machen. Alles andere war sekundär. Dinge wie Textur oder Konsistenz, über die in heutigen Kochsendungen oft philosophiert wird, waren praktisch nicht feststellbar. Diskussionen über den den exakten Garpunkt hätten sich ohnehin erübrigt. Aber das war auch nicht der Punkt: Im Vordergrund stand die Zeitersparnis gegenüber der herkömmlichen Zubereitung, und im Nachhinein könnte man nur eines wirklich kritisieren: Nämlich, dass es zu oft Sauerkraut gab – mit all seinen Folgen.





Aber in gewisser Weise ist es auch in Ordnung, dass diese Zeit schon lange vorüber ist. Mittlerweile gibt es andere Zaubergeräte: Kochroboter mit WLAN-​Anschluss, die die Speisezubereitung in eine Art „Malen nach Zahlen“ verwandelt haben: mit exaktem Abwiegen, automatischem Häckseln und Umrühren (wenn auch mitunter mit der Geräuschkulisse eines startenden Jumbo-​Jets), die es auch Koch-​Legasthenikern erlauben, eine schmackhafte Kürbissuppe zu zaubern – wenn sie es denn zuvor geschafft haben, den Kürbis in passende Brocken zu zerkleinern.





Dem Schnellkochtopf könnte übrigens auch noch eine TV-​Karriere vergönnt sein: Vielleicht verticken wir ihn bei „Bares für Rares“.





Da weitet sich nicht nur der Horizont, sondern auch der Wortschatz, denn im Moment des Scheiterns entweicht oft ein farbiges Expletiv, dessen Bedeutung man sich gerne näher erläutern lassen würde.

