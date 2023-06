Normannia Gmünd: Oberliga-​Aufstieg ist perfekt

Archivfoto: Astavi

Die Fußballer des 1. FC Normannia Gmünd haben es geschafft: Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel hat ein torloses Unentschieden im Rückspiel beim SC Lahr gereicht, um als Verbandsliga-​Vizemeister über die Relegation in die Oberliga Baden-​Württemberg aufzusteigen.

Sonntag, 25. Juni 2023

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



Vier Jahre nach dem Abstieg in der Saison 2018/​19 kehrt der 1. FC Normannia Gmünd in die Oberliga zurück, weil die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic die beiden Spiele des Jahres für sich entschieden hat.



Auf den 3:0-Heimerfolg im Relegationshinspiel am Samstag vor einer Woche folgte im Rückspiel an diesem Sonntag beim SC Lahr ein 0:0-Unentschieden, wodurch sich die Gmünder in diesem entscheidenden Vergleich durchgesetzt haben und nun neben dem Meister TSV Essingen aus der Verbandsliga Württemberg in die Oberliga Baden-​Württemberg aufsteigen.





Mehr zum Normannia-​Aufstieg lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26. Juni.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1111 Aufrufe

133 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen