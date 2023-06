Playa de Gamundia: Berlin-​Kirchheim-​Duo siegt im deutsch-​deutschen Viertelfinale

Der zweite und letzte Turniertag beim europäischen Footvolley-​Cup in Schwäbisch Gmünd hat mit einem Kracher begonnen: Im Viertelfinale traf Deutschland I auf Deutschland II. Joel Nißlein (Foto) aus Berlin und Lukas Kicherer aus Kirchheim unter Teck wurden dabei ihrer Favoritenrolle gerecht.

Sonntag, 25. Juni 2023

Benjamin Richter

Bei Michael „Mitch“ Weber und Jakob Domke aus Frankenthal, die das zweite deutsche Team bilden, fehlte hingegen häufig das nötige Quäntchen Glück. Mal landete ein gegnerischer Ball gerade noch auf der Linie und damit im Spielfeld, ein anderes Mal sprang ihnen das Spielgerät in ungewolltem Winkel vom Fuß. So wurde aus einem zwischenzeitlichen 9:1 für Deutschland I im ersten Satz an dessen Ende ein 18:7-Sieg.

Unter lauten Anfeuerungen aus dem Publikum wollten sich die Frankenthaler noch nicht aufgeben, erwischten jedoch auch im zweiten Satz einen schweren Start. Nach kraftvollen und zugleich platzierten Angriffen des Berliners und des Kirchheimers lagen sie mit 0:3 hinten. Näher als bis auf 2:4 sollten sie nicht mehr an Deutschland I herankommen, auch wenn das zwischenzeitliche 8:11 noch einmal Hoffnungen weckte. Letzten Endes ging auch der zweite Satz mit 18:10 und somit das Match an das Duo aus Berlin und Kirchheim.

Im Halbfinale trifft die erste deutsche Mannschaft nun um 13 Uhr auf dem Johannisplatz auf Italien I, das sich im Viertelfinale einen spannenden Fight mit Frankreich lieferte und aus diesem mit 2:1 (18:9, 20:22, 15:13) als Sieger hervorging.





Weitere Details zu den Footvolley-​Begegnungen und wer sich ab Sonntagabend Sieger des Footvolley-​Cups 2023 in Gmünd nennen darf, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online i m iKiosk.

