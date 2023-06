Playa de Gamundia: Israel gewinnt erneut europäischen Footvolley-​Cup

Aller guten Dinge sind drei: Das israelische Duo aus Maor Haas und Ron Ben Ishay verteidigt beim Footvolley-​Cup auf dem Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd erneut seinen Titel – und bleibt dabei sogar ohne Satzverlust. Den zweiten Platz erringen erneut, wie schon 2022, die Italiener.

Sonntag, 25. Juni 2023

Benjamin Richter

Wenn in Gmünd das Major-​Turnier der European Footvolley League angepfiffen wird, können sich die Zuschauer sicher sein: Hier ist Footvolley vom Feinsten geboten. Die diesjährige, neunte Ausgabe seit der Premiere 2014 bildete da keine Ausnahme.

Deutschland war auf den auf Markt– und Johannisplatz angelegten Sandplätzen wie in den Vorjahren mit zwei Herren– und einem Damenteam vertreten. Im Eröffnungsspiel gab sich Deutschland II, bestehend aus Michael „Mitch“ Weber und Jakob Domke aus Frankenthal, gegen Belgien keine Blöße und gewann das Ein-​Satz-​Gruppenspiel mit 18:14.

Wenig später löste auch die erste Mannschaft mit Joel Nißlein aus Berlin und „Lokalmatador“ Lukas Kicherer aus Kirchheim unter Teck ihre erste Aufgabe gegen die Niederlande, beim Endstand von 18:15.

Doch auch die Titelfavoriten aus Israel (18:9 gegen Frankreich) und Italien (18:8 gegen Spanien) erwischten einen denkbar guten Start. Auch aus ihren weiteren Gruppenspielen gingen sie jeweils als Sieger hervor, gewannen so ihre Gruppen A und B und standen so am Ende des ersten von zwei Turniertagen bereits sicher im Viertelfinale am Sonntagmorgen.





Wie das Turnier danach seinen Lauf nahm und welche spannenden Begegnungen die Zuschauer in Halbfinale und Finale zu sehen bekamen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26. Juni. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

