Profiboxer Kasim Gashi siegt vorzeitig

Aus dem vorgesehenen Titelkampf um die Weltmeisterschaft ist für Profiboxer Kasim Gashi bei seiner Boxveranstaltung in Alfdorf nichts geworden. Stattdessen sammelte er durch den klaren Sieg gegen Gabor Detre durch einen technischen K.o. in Runde drei aber Ranglistenpunkte.

Sonntag, 25. Juni 2023

Alex Vogt

Gashis Frust ob dieses zunächst einmal geplatzten WM-​Traums bekam der als Gegner kurzfristig eingesprungene Gabor Detre aus Ungarn zu spüren. Diesen schickte Gashi in der dritten Runde zunächst mit einem rechten Aufwärtshaken erstmals zu Boden, ehe er den K.o.-Sieg weiter forcierte und der Trainer von Detre sich gezwungen sah, das Handtuch in den Ring zu werfen. So war nach 2:01-Minuten in der dritten Runde Schluss und siegte Gashi vorzeitig durch einen technischen K.o.





Wie sich Kasim Gashi zu diesem Kampf, zu Stargast Roy Jones junior und zu seinen weiteren Plänen geäußert hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26. Juni.



Sein vorgesehener bisheriger Karrierehöhepunkt mit dem Kampf gegen Fouad El Massoudi um den vakanten Weltmeisterschaftstitel der World Boxing Federation und Global Boxing Union im Mittelgewicht bis 72,5 Kilogramm platzte für Kasim Gashi wie bereits berichtet quasi im letzten Moment, weil El Massoudi laut Gashi wegen Problemen mit seinem Gepäck am Flughafen von Lyon seinen Flug storniert und den Kampf abgesagt hatte.

