Schauort Münsterplatz: Frische Nahrung vor prächtiger Kulisse

Foto: hs

Der Gmünder Wochenmarkt auf dem Münsterplatz dient gleichermaßen dem regionalen Lebensmitteleinkauf und einem gesunden sozial-​kommunikativen Miteinander der Menschen. Für unseren aktuellen Schauort haben wir das Treiben auf dem Platz beobachtet.

Sonntag, 25. Juni 2023

Franz Graser

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Statt Musikgedudel und Lautsprecherdurchsagen festliches Glockengeläut vom Münster oder ruhige „Musik zur Marktzeit“ in der Augustinuskirche, statt Hektik an der Supermarktkasse ein gemütliches Schwätzle mit dem Gärtner, Eiermann oder der Metzgersfrau. Das und noch viel mehr ist der Gmünder Wochenmarkt auf dem Münsterplatz, der mittwochs und samstags einlädt.







Der Marktbesuch ist wahrhaftig ein Einkaufsbummel nicht nur für den Körper, sondern auch für Geist und Seele. Die Hektik des Alltags einer Woche scheint zur Marktzeit still zu stehen. Die Menschen finden zwischen den Marktständen der vielfältigen Angebote regionaler Lebensmittelversorger Zeit und Muße fürs Gespräch über neueste Ereignisse, Entwicklungen und Aufreger sowohl im Privatleben als auch in der Welt– und Stadtpolitik. Meist sind die Stadtväter und –mütter ja auch selbst auf dem Wochenmarkt unterwegs, so dass Lob und Tadel gleich Auge in Auge abgeladen werden können.







Die buntesten Blüten treibt der Wochenmarkt zu Wahlkampfzeiten, wenn dort die Kandidaten oft mit prominenter Begleitung die Gmünder mit Gummibärchen, Kugelschreibern, Fähnchen und Luftballons nur so überhäufen. Und fast immer können engagierte Bürger auswählen, für welches kommunalpolitische Anliegen oder Landesbegehren sie ihre Unterschrift hinterlassen: Ein Markt der bürgerschaftlichen Möglichkeiten.





Der Schwäbisch Gmünder Münsterplatz hat aber noch viel mehr Geschichten zu erzählen. So zum Beispiel die von der „Lauscherin“. Wer das ist uns wen sie belauscht, erfahren Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.







Die Rems-​Zeitung ist im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



172 Aufrufe

264 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen