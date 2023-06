Der sportlichste Münsterpfarrer aller Zeiten wird 90

Foto: Archiv

Der nach wie vor in Schwäbisch Gmünd geistlich und sozial sehr engagierte Pfarrer Alfons Wenger feiert an diesem Montag seinen 90. Geburtstag. Er gilt unter anderem als Vater der Neugründung der DJK Schwäbisch Gmünd.

Montag, 26. Juni 2023

Jürgen Widmer

31 Sekunden Lesedauer



Diesem Gottesmann hat die Stadt viel zu verdanken, nicht „nur“ in der Zeit als Gmünder Münsterpfarrer von 1981 bis 2000, sondern auch schon längst davor und nun auch weit in seinen (Un-)Ruhestand hinein. Wenn Wenger am Montag, 26. Juni, seinen 90. Geburtstag feiert, werden gewiss viele Freunde und Wegbegleiter Schlange stehen, um ihm zu diesem gesegneten Altersjubiläum zu gratulieren. Denn Dankbarkeit und Verbundenheit der Bürgerschaft sind groß.





Was diesen außergewöhnlichen Gottesmann auszeichnet und welche Verdienste er sich im Laufe eines langen Lebens erworben hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



