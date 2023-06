Die Brennnessel: Mehr als nur Unkraut

Die Brennnessel ist eine unterschätzte Pflanze. Früher wurde sie vielseitig genutzt, heute werden ihre Qualitäten wiederentdeckt.

Montag, 26. Juni 2023

Sarah Fleischer

Wer mag schon Brennnesseln? Jeder, der schon einmal Bekanntschaft mit ihren Brennhaaren gemacht hat, möchte sie danach nicht mehr so recht ins Herz schließen. Doch Brennnesseln haben eine ganze Reihe von Vorteilen, die früher auch durchaus bekannt waren und trotzdem immer mehr in Vergessenheit geraten sind. Doch das vermeintliche „Unkraut“ erfährt heute nicht nur in der Küche eine Renaissance. Denn die Pflanze kann schließlich weit mehr, als nur unangenehmes Brennen verursachen.





