Arbeitskreis Kultur: Baden-​Württembergische Literaturtage in Schwäbisch Gmünd

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

In diesem Jahr stehen in Schwäbisch Gmünd einige kulturelle Highlights an. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Kultur deutlich.

Montag, 26. Juni 2023

Sarah Fleischer

Die 40. Baden-​Württembergischen Literaturtage werden vom 29. September bis 29. Oktober in Schwäbisch Gmünd stattfinden. Es wird sich in dieser Zeit alles um das gesprochene, geschriebene, gemalte und getanzte Wort drehen. Der Leiter des Kulturbüros, Ralph Häcker, berichtete über die Teilnahme bekannter Schriftsteller.



Der Oktober steht auch im Zeichen des 50– jährigen Jubiläums des Predigers. Museums-​Chef Dr. Max Tillmann legte die intensiven und umfänglichen Vorbereitungen für dieses Ereignis dar.





Wen die Gmünder zu den Literaturtagen erwarten, was im Prediger geplant ist und an welchem Projekt der Stadtarchivar arbeitet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



