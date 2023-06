„Neigschmeggd“: Ein schwäbisches Kochbuch der anderen Art

Wer kennt sie nicht, die Klassiker der schwäbischen Küche? Spätzle, Zwiebelrostbraten und Gaisburger Marsch — Dass das alles auch rein pflanzlich gelingen kann, beweisen zwei junge Ostälbler mit „Neigschmeggd“.

Montag, 26. Juni 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



Wie kommen zwei junge Männer, die sich eigentlich von der Journalistenschule kennen, dazu, ein schwäbisch-​veganes Kochbuch herauszubringen? „Uns verbindet die Liebe zur deftig-​schwäbischen Küche“, sagt Dennis Dreher, einer der beiden Autoren. „Und da ich Veganer bin, wollten wir mal ausprobieren, ob man all das, was wir aus unserer Kindheit kennen, nicht auch in vegan kochen kann“, ergänzt Johannes Berreth.







Wie ihnen das gelungen ist, welche Gerichte Probleme bereiteten und was Johannes Kretschmann mit der ganzen Sache zu tun hat, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.







