Normannia Gmünd feiert den Oberliga-​Aufstieg

Die in die Oberliga Baden-​Württemberg aufgestiegenen Fußballer des 1. FC Normannia Gmünd sind nach dem torlosen Unentschieden in Lahr am Sonntag um 23 Uhr im Schwerzer angekommen und bereits am Montagmorgen nach Mallorca geflogen.

Montag, 26. Juni 2023

Alex Vogt

Wer stark spielt und dann noch solch einen Erfolg feiert, der darf und muss auch kräftig feiern. So haben es die Mannschaft, das Trainer– und Betreuerteam und die Fans des neuen Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd nach dem Sieg in der Relegation über den südbadischen Verbandsliga-​Vizemeister SC Lahr auch getan: Der Mannschaftsbus wurde auf der Rückfahrt von der französischen Grenze binnen kürzester Zeit zum Partybus umfunktioniert. „Da hat es sich echt gelohnt, dass wir drei Stunden Fahrtzeit hatten“, sagt Aufstiegstrainer Zlatko Blaskic nach einer kurzen Nacht im Hotel lachend.





