Spanien schafft Revanche und gewinnt Damen-​Footvolley-​Cup in Gmünd

Foto: Stoppany

Wie schon im Vorjahr, trafen beim Sparkassen-​Footvolley-​Cup in Schwäbisch Gmünd im Finale der Damen Spanien und Österreich aufeinander. Die Ibererinnen hatten etwas gutzumachen, hatten sie in dem Duo aus der Alpenrepublik doch 2022 in drei Sätzen ihren Meister gefunden. Diesmal machten Yosy Silva und Itziar Cid in zwei Sätzen alles klar.

Montag, 26. Juni 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Ein Traumstart sieht anders aus: Mit zwei Niederlagen begann der europäische Footvolley-​Cup in Schwäbisch Gmünd für die deutsche Damenmannschaft aus Lea Storzum und Nicole Kraus.

Nach dem 7:18 gegen Spanien und dem umkämpften 14:18 gegen Österreich ahnte wohl noch kaum jemand, dass es die Deutschen soeben mit den beiden Finalisten in spe zu tun bekommen hatten – wenngleich es im Vorjahr zu eben dieser Finalkonstellation gekommen war.

Die deutsche Auswahl, die aus Frankenthal angereist war, musste jedenfalls den Gang in die K.o.-Runde antreten und hoffen, gegen Schweden auf den letzten Drücker noch das Ticket fürs Halbfinale lösen zu können.

Die Schwedinnen Elin Astrid Gustafsson und Julia Jonasson wiederum waren in ihrer Gruppe Zweiter geworden, indem sie nach einer knappen Niederlage gegen Holland der Schweiz beim 18:15 Punkte abgerungen hatten. Für Storzum und Kraus galt es nun alles in die Waagschale zu werfen – und das taten sie.





Wie das Turnier für das deutsche Duo weiterging und was im Finale der Spanierinnen gegen Österreich den Unterschied gemacht hat, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



374 Aufrufe

235 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen