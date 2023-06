Wommy Wonder begeistert in Schwäbisch Gmünd

Foto: wil

Einen schwäbischen Abend boten Fräulein Wommy Wonder und die Gscheidles mit Gesang, Wortspielen und viel Situationskomik am Samstag im Stadtgarten auf der Remsparkbühne.

Montag, 26. Juni 2023

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



„Die Schweine von heute sind die Schnitzel von morgen“, resümierte Wommy Wonder, positionierte sich als Travestie-​Künstler und bewies gleichzeitig ihre positive Lebenseinstellung. Statt des Offensichtlichen hat sie klitzekleine überraschende Abweichungen parat. Dabei spricht sie die Themen unseres Alltags durchaus an und führt den Gag im Nebensatz mit.

Alles über die Show lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.