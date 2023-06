Ausstellung: Ein schöneres Bild von Russland

Foto: jtw

Huberta von Fritsch stellt unter dem Titel „… trotz alledem ein schönes Land – Impressionen aus Russland“ ihre Aquarelle im Generationentreff Spitalmühle aus. Sie zeigt eine Seite des Landes, die durch die aktuellen Ereignisse unterzugehen droht.

Dienstag, 27. Juni 2023

Jürgen Widmer

40 Sekunden Lesedauer



Doch gerade dies ist die Aufgabe von Kunst: den Blick zu weiten, die Perspektiven immer neu zu finden. Dies gilt auch für die Aquarelle von Huberta von Fritsch. Fünf Jahre hat sie an der Seite ihres Mannes Rüdiger in Russland gelebt.





Wie sich Huberta von Fritsch ihren Motiven nähert und was die Ausstellung besonders macht, lesen Sie am Dienstag in der rems-​Zeitung.



„Darf die das?“ Die Frage kommt auf. Darf man in diesen Tagen ein Land in gefälligen Bildern zeigen, das gerade seinen Nachbarn mit Krieg überzieht? Die Antwort: Man muss es vielleicht sogar. Denn Land und Leute sind nicht gleich der regierenden Klasse oder gar gleich Putin. Auch, wenn es schwer ist, den Blick nicht auf ihn und seine Machenschaften zu verengen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



407 Aufrufe

160 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen