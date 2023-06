Fliegergruppe Gmünd weiterhin auf Platz zwei

Foto: Balzer

In der ersten Segelflugbundesliga ist Halbzeit: Neun von 17 Runden sind vorbei. Die Runden acht und neun verliefen für die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd sehr positiv.

Dienstag, 27. Juni 2023

In beiden Runden war das Wetter gut bis sehr gut, was intensiv in Streckenkilometer und Geschwindigkeiten umgesetzt wurde. An beiden Wochenenden erzielten die Gmünder Rundenrang drei und befinden sich damit derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter den schon fast uneinholbar führenden Piloten des LSR Aalen.



In beiden Runden erzielte Frank Rodewald (auf dem Bild links) die jeweils höchste Streckenwertung für die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd.







