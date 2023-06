Gemeinsames Singen im Remspark

Wer gern singt, der lässt sich am kommenden Sonntag vermutlich im Remspark nieder. Denn mit dem „Tag der Chormusik“ und „Remstal singt“ laden zwei Veranstaltungen hintereinander Sangesfreunde ein. Dafür sollen sogar die Zäune an der Bühne abgebaut werden.

Dienstag, 27. Juni 2023

Weitere Impulse verspricht sie sich vom „Tag der Chormusik“ am Sonntag, 2. Juli, von 14 Uhr an. Dann werden drei Chöre des Stadtverbands auf der Remspark-​Bühne auftreten.



Der Tag der Chormusik ist auch der Auftakt für „Remstal singt“. „111 Lieder, 11 Kommunen, 1 Veranstaltung“, verspricht das Plakat.







Was am Sonntag alles geboten ist, welche Chöre beteiligt sind und welche Gemeinden noch mitmachen, lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Schwäbisch Gmünd hat bekanntlich für dieses Jahr das „Jahr der Chöre“ ausgerufen. Diese wurden von Corona doch arg gezaust. Doch nach einem halben Jahr kann Ramona Kunz-​Glass, Vorsitzende des Stadtverbands Gesang und Musik vermelden: „Wir merken erste Effekte“.

