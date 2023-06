Gmünd: Die neue Orgel kommt schubweise

Foto: jtw

Die neue Orgel in der Augustinuskirche nimmt Gestalt an. Orgelbauer Dirk Eule aus Bautzen und sein Team haben mit der Montage begonnen. Am Dienstagnachmittag gab es einen kleinen Einblick in den Stand der Dinge.

Dienstag, 27. Juni 2023

Jürgen Widmer

Zumindest ist der erste Teil da, der am Montagnachmittag angeliefert wurde. Am nächsten Freitag kommt der zweite Teil.



Mit dabei ist auch ein vierköpfiges Team um Orgelbauer Dirk Eule, das noch einmal um zwei Köpfe verstärkt wird. Für Eule und sein Familienunternehmen, das in vierter Generation Orgeln baut, hatte sich die Kirchengemeinde entschieden, als es darum ging, Ersatz für das alte Instrument zu beschaffen.

„Das ist die Leistung von ganz Gmünd und der Umgebung“, sagt Richter mit Blick auf die Finanzierung des 780.000 Euro teuren Projekts. Nicht nur evangelische Christen hätten gespendet, sondern auch Menschen anderer Glaubensrichtungen, auch weit über die Stadtgrenzen hinaus.







Warum die Orgel schon einmal auf– und dann wieder komplett abgebaut wurde, wie viele Einzelteile sie hat und wann sie fertig sein wird, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“, heißt es im Lukasevangelium in der Übersetzung von Martin Luther. Geht es danach, dann waren in der Augustinuskirche viele volle Herzen versammelt. „Es ist ein riesiger Tag der Freude!“, sagt die scheidende Dekanin Ursula Richter strahlen, „denn endlich ist die Orgel da.“

