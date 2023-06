HSG Bargau/​Bettringen: Viele neue Gesichter

Mit einem neuen Trainerteam und drei neuen Spielerinnen werden die Landesliga-​Handballerinnen der HSG Bargau/​Bettringen in die Saison 2023/​24 gehen.

Dienstag, 27. Juni 2023

Chefcoach Kai Svoboda und Torwarttrainer/​Betreuer Benjamin Paul werden künftig von der Torwarttrainerin Jasmin Baars und Inge Fuchs unterstützt. Baars fand über die Stationen Hofen-​Hüttlingen, Holzheim, Heiningen Schwaikheim und Wolfschlugen wieder zurück in den Altkreis Gmünd und will ihre Erfahrungen aus der 3. Liga oder der Oberliga als Co-​Trainerin einbringen. Inge Fuchs möchte als ehemalige aktive Spielerin des TV Bargau das Trainerteam künftig unterstützen.

Gleichzeitig dürfen die HSG-​Damen drei Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung in ihren Reihen begrüßen: Anja Schwenk kehrte bereits in diesem Frühjahr von Frisch Auf Göppingen II aus der 3. Liga zur HSG zurück und hat nun fix zugesagt für die kommende Saison in der Landesliga. Auch Anna-​Maria Häberle (HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf) aus der Verbandsliga und Melina Wamsler (HC Schmiden/​Oeffingen) aus der Württembergliga feiern ihr Comeback bei der HSG Bargau/​Bettringen.

Das neue Trainerteam (von links): Benjamin Paul, Inge Fuchs, Jasmin Baars und Kai Svoboda

Die Neuzugänge (von links): Melina Wamsler, Anja Schwenk und Anna-​Maria Häberle





Zahlreiche personelle Veränderungen stehen den Handballdamen I der HSG Bargau/​Bettringen zur neuen Landesligarunde ins Haus. Neben einem neuen Trainerteam sind drei Spielerinnen zur HSG zurückgekehrt.

