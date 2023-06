Lions Club spendet 4100 Euro an Sankt Elisabeth

Foto: lions

Unter dem Motto „ Schöne Dinge helfen helfen“ veranstaltete der Lions Club Limes-​Ostalb Mitte Mai einen Pop-​up-​Store in der Boxgasse 16. Der komplette Erlös von 4.100 Euro wurde nun an die Begegnungsstätte Sankt Elisabeth übergeben.

Dienstag, 27. Juni 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Wie in der Vergangenheit auch schon, soll die Spende wohnungslosen Menschen zugutekommen. In Sankt Elisabeth finden sie eine Heimat auf Zeit mit einer Übernachtungsmöglichkeit, einer Wärmstube, einer warmen Mahlzeit und vor allem einer liebevollen Betreuung.

Zuvor hatte der Lions Club schon einmal explizit für Frauenbelange in Sankt Elisabeth gespendet.







Was in Sankt Elisabeth mit dem Spendengeld verwirklicht wird, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







