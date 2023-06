Salzkuchenfest in Schlechtbach

Foto: wopf

Der im Gschwender Raum bekannte Spruch: „ En Schleachtbach gibt’s reacht‘s Sach“ traf auch beim diesjährigen Salzkuchenfest wieder den Nagel auf den Kopf.

Dienstag, 27. Juni 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Auf der grünen Wiese unter schattigen Bäumen luden Biertischgarnituren zum Entspannen, Verweilen und Salzkuchen genießen ein. Über den Tag verteilt gingen rund 540 Stück dieser knusperigen und urschwäbischen Köstlichkeit über die Theke.

