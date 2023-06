Siebenschläfer: Ist an der Regel etwas dran?

Am 27. Juni soll sich entscheiden, wie das Wetter der nächsten sieben Wochen wird. Was hat es mit dem Siebenschläfertag auf sich, und wie akkurat ist die Bauernregel in Baden-​Württemberg? Eine Einordnung anhand von Wetterdaten.

Dienstag, 27. Juni 2023

„Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag“, lautet eine alte Bauernregel. Am 27. Juni soll sich demnach das Wetter der folgenden sieben Wochen entscheiden. Stimmt das wirklich? Wir nähern uns der Antwort an.





Offiziell gilt der 27. Juni als Siebenschläfertag – wenn man die zehntägige Verschiebung durch die gregorianische Kalenderreform berücksichtigt. Davor, also bis ins Jahr 1582, fiel der Siebenschläfertag auf den 7. Juli. Auch deshalb ist die Regel nicht ganz wörtlich zu verstehen. Stattdessen betrachten Meteorologen auch die Tage vor und nach dem Siebenschläfertag, um die Vorhersagekraft der Regel zu überprüfen.





Nimmt man auch die Tage um den Siebenschläfertag herum in den Blick, dann habe die Bauernregel eine vergleichsweise hohe Trefferquote, sagt der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD).





Welche Trefferquote die Siebenschläferregel in Baden-​Württemberg aufweist und welche Rolle dabei der Klimawandel spielt, lesen Sie am Dienstag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



