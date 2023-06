Vortrag über Paula Straus an der Hochschule für Gestaltung

Foto: Jüdisches Museum Berlin.

Mit einem Vortrag erinnert die Hochschule für Gestaltung an die Industriedesignerin Paula Straus (1894 – 1943). Sie war eine der ersten Industriedesignerinnen Deutschlands. Monika Sänger wird den Vortrag am Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr, in der Aula der Hochschule halten.

Dienstag, 27. Juni 2023

Sarah Fleischer

Mit dem Vortrag von Sänger kehrt Straus zumindest im übertragenen Sinne an die Wurzel ihres gestalterischen Schaffens zurück.







Manchmal muss man das Ende für einen Moment ignorieren, weil es sich wegen seiner Tragik zu massiv über die Lebensleistung schiebt und diese verdeckt. Dies gilt vor allem dann, wenn der Mensch im Konzentrationslager ermordet wurde. Doch den Blick auf von Paula Straus auf ihr Jüdischsein und ihr Ende zu verengen, hieße, ein unzweifelhaft großes Talent unbemerkt zu lassen und damit die versuchte Auslöschung zu stützen.

