50 Jahre Waldorfkindergarten in Schwäbisch Gmünd

Das Motto zum 50-​jährigen Jubiläum der Waldorfkindergärten Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach lautet: „Gemeinsam – zum Wohle unserer Kinder“. In mehreren Veranstaltungen wurde gemeinsam gefeiert und sich über die Waldorfbewegung ausgetauscht.

Mittwoch, 28. Juni 2023

Sarah Fleischer

Am 17. Juni fand bereits das gemeinsame Sommerfest im Schulhof der Waldorfschule Schwäbisch Gmünd statt. Am Dienstag, den 27. Juni lud die Einrichtungsleiterin Sabine Kohnle zum Vortrag mit Dr. med. Jan Vagedes, Chefarzt der Kinder und Jugendmedizin in der Filderklinik, der über zum Thema Sinnespflege im Kindergartenalter referierte. Davor berichteten die Verantwortlichen über die Geschichte der Waldorfbewegung die in Schwäbisch Gmünd mit einem einzelnen Ehepaar startete.





