Ehrenamtliche leisten ambulanten Hospizdienst in Schwäbisch Gmünd

Foto: wsh

Die Sterbebegleitung soll rechtzeitig beginnen. Das ist das Anliegen des Vereins Hospiz Schwäbisch Gmünd. Der Verein bietet seit 30 Jahren Begleitung für Schwerstkranke, Sterbende, Angehörige und Trauernde an. Die Ehrenamtlichen kommen zu den Menschen nach Hause, ins Krankenhaus oder Pflegeheim.

Mittwoch, 28. Juni 2023

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



Dekan Robert Kloker erläuterte: „Der Dienst an Kranken und Sterbenden ist ein zutiefst christliches Anliegen; die Menschen sollen wissen: Es ist jemand an deiner Seite.“ Das Angebot gelte allen, auch denen, die nicht kirchlich gebunden sind. Dekanin Ursula Richter ergänzte: „Der Hospizdienst soll den Kranken eine Grundgeborgenheit vermitteln und die Angehörigen entlasten.“ Vorstandsmitglied Dr. Stefan Scheffold wies darauf hin, dass seit 2021 Schwerstkranke in den letzten Stunden im Klosterhospiz die letzten Stunden ihres Lebens verbringen können. Das ambulante Angebot des Vereins setze früher ein und sei zeitlich nicht begrenzt.

Was die Ehrenamtlichen von ihrer Arbeit erzählen und was sie alles leisten, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.