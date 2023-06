Kolpingchor singt »Misa Tango«

Foto: hat

2023 steht Schwäbisch Gmünd unter dem Zeichen „Jahr der Chöre“ und just aus diesem Anlass hat sich der Kolpingchor Schwäbisch Gmünd an eine ehrgeizige musikalische Herausforderung gewagt: Die »Misa Tango«. Messe und Tango, wie gehen die zusammen?

Mittwoch, 28. Juni 2023

Sarah Fleischer

Schmerzhaft erscheinen die ersten Kyrie-​Rufe am Sonntag Abend in der Johanniskirche, um dann in einer einfühlsamen Bitte kurz zu verhallen, bevor ein harter, hämmernder Tango-​Rythmus die erste Kyrie-​Fuge einleitet, die der Chor unter der Leitung von Mareike Amend klar in den romanischen Raum der Kirche stellte.









Die Antwort ist ganz einfach: Tango hat etwas mit Schmerz, mit getanztem Seelenempfinden zu tun.

