Kommentar: Aspen mit Risiko

Seit mehr als zwei Jahren versucht die Gmünder Stadtverwaltung, Firmen für den Technologiepark Aspen zu begeistern. Bislang erfolglos. Die Gründe dafür sind offensichtlich.

Welche Firma soll sich in einem Technologiepark niederlassen, wo es nichts gibt, außer eine Idee, die aus heutiger Sicht zum Scheitern verurteilt ist? In Aspen soll noch in diesem Jahr ein Elektrolyseur entstehen, um Wasserstoff für potenzielle Firmen zu produzieren. Der Haken daran: Es gibt weder genug grünen Strom an Ort und Stelle, um den Apparat nachhaltig regional zu betreiben, noch eine Pipeline, um dieses teure Gas zu transportieren – das müssen Laster übernehmen. Und apropos teuer: Selbst mit massivem Ausbau von Windkraft und Solarenergie in der Region ließe sich der Preis von Wasserstoff zukünftig kaum unter 5 Euro drücken. An der Tankstelle sind es aktuell 13,85 Euro. Zum Vergleich: Aus Marokko und per Pipeline importierter Wasserstoff liegt bei 3,72 Euro je Kilogramm. In Gmünd soll deshalb Förder-​, also Steuergeld dazu verwendet werden, um das Gas zu marktfähigen Preisen zu verkaufen. Bloß geht das nur bis 2026. Dann läuft die Förderung aus – und der Elektrolyseur muss auf finanziell eigenen Beinen stehen. Ein Risiko für Unternehmen, die sich hier niederlassen könnten. Wahrscheinlich ein zu großes.

