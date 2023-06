Kongress zur Bewegungsförderung in Waldstetten

Rund 100 Erzieherinnen und Erzieher aus dem Ostalbkreis haben an einem Kongress zur Bewegungsförderung im Kindergarten teilgenommen. Auf ein Kurzreferat von Professor Dr. Klaus Bös folgten praxisorientierte Workshops.

Mittwoch, 28. Juni 2023

Alex Vogt

Der zum zweiten Mal stattgefundene Kongress „Bewegungsförderung im Kindergarten“ fand am vergangenen Samstag in Waldstetten statt und weckte erneut großes Interesse.



Rund 100 Erzieherinnen und Erziehern aus dem Ostalbkreis bot sich dabei die Möglichkeit, in verschiedenen Workshops zu erfahren, wie der Kindergartenalltag aktiv und mit viel Bewegung gestaltet werden kann.





Was Landrat Dr. Joachim Bläse bei der Begrüßung und Professor Dr. Klaus Bös in seinem Impulsreferat bei diesem Kongress betonten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. Juni.



