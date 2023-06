Leitbild für Mögglingen: Bürgerinnen und Bürger als „Macher

Grafik: Gemeinde Mögglingen

In Mögglingen sollen die Einwohnerinnen und Einwohner an Weichenstellungen für die Zukunft und an strategischen Entscheidungen beteiligt sein. In welcher Form dies möglich ist, wird bei der Leitbild-​Präsentation erläutert.

Mittwoch, 28. Juni 2023

Gerold Bauer

Ein Leitbild, das in Kooperation von Bürgerschaft, Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung entwickelt wird, stärkt das Wir-​Gefühl einer Gemeinde. Zudem wird mehr draus, wenn man die unterschiedlichen Fähigkeiten und das Wissen der Bevölkerung sowie des Personals im Rathaus und auf dem Bauhof bündelt. Davon ist Irmgard Sehner überzeugt und freut sich auf den offiziellen Leitbild-​Beschluss und die Präsentation am Donnerstag, 6. Juli, ab 18.30 Uhr in der TV-​Halle.





Warum ein kommunales Leitbild nicht nur für Mögglingen, sondern prinzipiell für Städte und Gemeinden ein Gewinn ist, lesen Sie am 28. Juni in der Rems-​Zeitung!



