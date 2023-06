Um 8,5 Prozent: Gschwend hebt Elternbeiträge an

In den Corona-​Jahren hoben die Verwaltungen vielerorts die Kindergarten-​Beiträge nur leicht an oder verzichteten gänzlich auf Erhöhungen. Die Kosten sind dennoch gestiegen — was nun deutlichere Anhebungen nötig macht.

Mittwoch, 28. Juni 2023

Benjamin Richter

Der Bürgermeister von Gschwend, Christoph Hald, erklärte diese Woche in der Sitzung des Gschwender Gemeinderats, dass nach und nach eine deutlich höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt werden müsse.

Seine Verwaltung folgte einer Empfehlung von Städtetag, Gemeindetag und Kirchenleitungen und stellte im Rat eine Steigerung der Elternbeiträge um 8,5 Prozent zur Abstimmung. Vom Gremium wurde diese Anpassung befürwortet, so dass ab dem Kindergartenjahr 2023/​24 die neuen Beitragshöhen gelten.





