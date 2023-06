Welches Insekt hat sich hier im Ostalbkreis niedergelassen?

Foto: Klaus März

Ein ziemlich dicker „Brummer“ unter den Insekten hatte sich direkt vor den Augen von RZ-​Leser Klaus März auf einer Blüte niedergelassen und blieb auch entspannt für ein Foto sitzen. Aber um welche Art handelte es sich dabei? Diese Frage haben wir an unsere Leserinnen und Leser weitergereicht und im Nu sehr viele Antworten erhalten.

Mittwoch, 28. Juni 2023

Gerold Bauer

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



In 18 Zuschriften wurde das Tier unisono als eine „Holzbiene“ identifiziert, die – wie der Name schon sagt, zu den Bienen gezählt wird, sich aber von der Farbe und Größe schon deutlich von der bekannten Honigbiene unterscheidet. Detaillierte Informationen über dieses Insekt erfährt man nicht zuletzt vom Naturschutzbund.

Die „Blaue Holzbiene“ ist laut NABU die größte heimische Wildbienenart. Wegen ihrer Größe werde sie häufig für eine Hummel gehalten. Die Holzbiene brumme auch sehr laut, sei aber sehr friedfertig.

Besonders auffällig sind die blauschimmernden Flügel und der metallisch-​schwarz glänzende Panzer, beschreibt der Naturschutzbund das Insekt, das als Solitärbiene nicht im Schwarm, sondern einzeln durch die Lüfte schwirrt und die stattliche Größe von knapp drei Zentimetern erreicht.Die Holzbiene hat ihren Namen von ihrer Angewohnheit, kleine Höhlen in morsches Holz zu bohren, in der sie ihre Brut aufzieht. Ihre Kauwerkzeuge sind so kräftig, dass sie dabei richtiges Sägemehl produziert. Die Blaue Holzbiene ist seit geraumer Zeit als Folge des Klimawandels auch hierzulande häufiger zu finden. Bei der Insektensommer-​Aktion des NABU wird sie von Jahr zu Jahr öfter beobachtet – was aber auch dadurch begünstigt werden, dass diese Insektenart durch ihre Größe im übertragenen Sinne ins Auge sticht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



89 Aufrufe

249 Wörter

6 Minuten Online



Beitrag teilen